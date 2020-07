Angola imunizou 1,2 milhões de crianças contra a polio sob medidas anti-covid-19 -- OMS

Angola retomou a vacinação contra a poliomelite, interrompida por causa do estado de emergência devido à covid-19, imunizando 1,2 milhões de crianças no sul do país, que regista atualmente o maior surto de pólio vírus vacinal em África.