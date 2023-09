Em nota enviada hoje à Lusa, a embaixada dos EUA em Luanda afirma que o evento que marca a exportação dos primeiros produtos alimentares mistos da empresa angolana Foodcare Lda, sem taxas aduaneiras, através da AGOA, acontece na quinta-feira.

Segundo a missão diplomática norte-americana, o ato assinala o início de uma "nova era" comercial entre a empresa angolana do setor alimentar e os Estados Unidos da América.

"Trata-se de uma ação que visa promover a diversificação económica através do comércio, desenvolvendo o setor agrícola e o agro empresarial através do apoio às empresas na obtenção de padrões mais elevados e da consistência necessária para exportar com sucesso para os EUA", refere-se no comunicado.

O Governo dos EUA, através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla inglesa), financiou o Programa de Comércio e Investimento na África Austral, que facilita a exportação isenta de taxas aduaneiras de portos para os EUA ao abrigo da AGOA, permitindo o acesso de aproximadamente 7 mil produtos diversos, oriundos de países da África Subsaariana, ao mercado norte-americano.

