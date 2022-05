"Ao falar da língua portuguesa, permite-se falar do legado de, já no século XV, os nossos ancestrais terem tomado a decisão de assumirem a língua portuguesa como a língua da corte, à época as escolas eram florescentes e aí já circulavam professores", afirmou hoje Téte António.

Segundo o ministro angolano, que presidiu hoje, em Luanda, à cerimónia solene alusiva ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, Angola tem uma relação secular com a língua portuguesa, porque em alguns reinos, como do Congo, já se falava na época o português.

"Porque na região teriam sido abertas as primeiras escolas não tradicionais e terá sido a primeira região africana a dedicar-se no ensino de uma língua de origem não africana", descreveu.

"[Hoje] celebramos uma das datas mais importantes da nossa comunidade e da língua portuguesa e da cultura da CPLP, instituída na 14ª Reunião Ordinária do Conselho de Ministros realizada em 20 de julho de 2009 na cidade de Praia", recordou.

A comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, frisou Téte António, constitui "um ganho da diplomacia" da comunidade lusófona, "pois foi no dia 25 de novembro de 2019 que [esta] viu o seu legado ser elevado à dimensão mundial pela UNESCO".

"É uma conquista de todos os nossos povos, sendo indicativa da importância atual e futura do nosso idioma comum", disse o secretário-executivo da CPLP, Zacarias da Costa, sobre a proclamação pela UNESCO do 05 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, que, acrescentou: "Representa assim um momento de celebração coletiva do nosso idioma comum".

"E, como habitualmente acontece, várias instituições dos Estados-membros, os observadores associados, observadores consultivos, parceiros, sinalizam essa data um pouco por todo o mundo", notou.

A cerimónia marcou igualmente a abertura da "Semana da Língua Portuguesa", em Luanda", que decorre entre 05 e 11 de maio de 2022.

