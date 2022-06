Segundo o secretário de Estado para Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, Domingos da Silva Neto, o programa de cooperação assinado em 2020 entre o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) angolano e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Angola é um mecanismo de promoção à inovação e do empreendedorismo nas instituições do ensino superior.

"As incubadoras universitárias devem contribuir para a criação e desenvolvimento do 'start-ups', micro, pequenas e médias empresas sustentáveis, fomento do empreendedorismo e emprego, transferência tecnológica e inovação, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e crescimento do país", afirmou o governante.

A parceria estratégica entre o MESCTI e o PNUD, no âmbito do memorando assinado em 2020, foi analisada hoje, em Luanda, ocasião em que foram apresentados os resultados do "Estudo sobre Inovação e Empreendedorismo em Angola".

Com base nos objetivos da cooperação, sublinhou, o secretário de Estado angolano, além do estudo e da assistência técnica para a criação de incubadoras universitárias, a parceria permitiu também a criação de uma rede de transferência de tecnologia e inovação, denominada "Inova.ao".

Um plano estratégico das incubadoras universitárias foi também desenvolvido no decurso dos últimos três de parceria, que permitiu também a criação de incubadoras nas universidades Mandume Ya Ndemufayo e 11 de Novembro, tendo sido beneficiadas com material informático.

Domingos da Silva Neto salientou também que o plano estratégico das incubadoras universitárias "é uma iniciativa concreta, que integra as particularidades de incubadoras universitárias para a realização de mudanças que conduzem para a geração de negócios futuros".

A parceria foi ainda sinalizada pelo representante residente do PNUD em Angola, Edo Stork, garantindo apoio constante às ações e iniciativas das autoridades para o crescimento sustentável da economia angolana.

