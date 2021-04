Segundo dados do boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, do total das novas infeções, 125 foram reportadas em Luanda e uma no Cuanza Sul, com idades entre os 4 e 87 anos, sendo 60 do sexo masculino e 66 do sexo feminino.

Os óbitos em Luanda são referentes a três cidadãos nacionais, dos 63 aos 70 anos.

Com os dados das últimas 24 horas, Angola tem um total de 23.487 casos positivos, 553 mortes, 22.058 recuperados e 846 casos ativos, dos quais dois críticos, oito graves, 45 moderados, 30 leves e 761 assintomáticos. Estão internadas 98 pessoas, 38 em quarentena institucional e 1.133 contactos sob vigilância epidemiológica.

Os laboratórios processaram, no período em referência, 2.506 amostras por RT-PCR, perfazendo o cumulativo de 497.453 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 5.1%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda foram submetidas ao teste rápido serológico 756 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.929.563 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

