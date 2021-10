Dos 53 casos novos, dos quais 30 do sexo masculino e 23 do sexo feminino, com idades entre 21 dias e 81 anos, 43 foram identificados em Luanda e 10 no Zaire.

Um homem e uma mulher, com 22 e 67 anos, morreram devido à doença e outras nove pessoas foram consideradas recuperadas.

Registam-se agora 62.842 casos da doença em Angola, dos quais 1.664 óbitos, 10.552 ativos e 50.626 recuperações.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 1.122 amostras por RT-PCR (47 positivas e 1.075 negativas), com uma taxa de positividade de 4,2%, ascendendo o total acumulado a 1.070.329 amostras.

A covid-19 provocou pelo menos 4.891.684 mortes em todo o mundo, entre mais de 240 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

