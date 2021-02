Segundo a informação sobre a situação da covid-19 em Angola, assinada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, do total de casos registados nas últimas 24 horas, 15 foram notificados em Luanda, dois no Bié, o mesmo número no Huambo, Moxico e Zaire e um na Huíla, com idades entre os dois e 82 anos, sendo 18 do sexo masculino e seis feminino.

As pessoas recuperadas, indica a informação, são 39 da Lunda Sul, cinco do Moxico e uma do Bié, com idades que variam de um mês a 72 anos.

Com estes dados, Angola tem ativos 1.071 casos, dos quais sete críticos, 11 graves, 81 moderados, 76 leves e 896 assintomáticos, estando internados um total de 175 doentes e 146 pessoas em acompanhamento da quarentena institucional.

No que se refere aos laboratórios, foram processadas, no período em referência, 537 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 368.442 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5,4%.

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.310.234 mortos no mundo, resultantes de mais de 105,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // ANP

Lusa/Fim