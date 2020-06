Sílvia Lutucuta referiu que os quatro novos casos, três homens e uma mulher, com idades entre os 21 e 32 anos, estão internados no centro de tratamento da convid-19, na zona económica especial, os primeiros doentes naquele espaço.

Segundo a governante angolana, até à presente data existem 96 amostras positivas, 12.047 negativas e 781 em processamento.

Dos 96 casos de infeção resultaram quatro óbitos e 38 doentes recuperados.

Os dados epidemiológicos apontam para a existência de 457 casos suspeitos, 1.160 contactos sob vigilância e 816 pessoas em quarentena institucional.

A cerca sanitária de Massabi, na província de Cabinda, foi levantada, mantendo-se as da Clínica Multiperfil e do Hoji Ya Henda, em Luanda.

"É importante continuar as medidas de proteção individual e coletiva, devemos de facto continuar a manter o uso das máscaras, lavar as mãos com água e sabão, o uso do álcool gel e manter a distância entre as pessoas", referiu a ministra.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 406 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 5.334 mortos confirmados e cerca de 196 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.

