Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fez hoje a atualização de dados, 47 casos foram registados no Cuanza Norte, 39 em Luanda, 25 no Zaire, 19 em Cabinda, três na Luanda Sul, dois em Benguela, um na Huíla e o mesmo número nas províncias do Bengo, Malanje e Luanda Norte.

Trata-se de 83 pacientes do sexo masculino e 53 do sexo feminino, com idades entre 2 e 73 anos.