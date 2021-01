O boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública (DNSP), hoje distribuído à imprensa, indica que os casos das últimas 24 horas foram notificados nas províncias de Luanda (38), Lunda Norte (24), Huambo (10), Cabinda (5), Bié (3), Benguela (3), Zaire (3), Bengo (2), Cuanza Norte (1) e Namibe (1), com idades compreendidas entre os três meses e os 85 anos, sendo 60 homens e 30 mulheres.

No período em referência, foi registado um óbito, na província do Cuanza Norte, tendo sido igualmente recuperados 493 doentes, dos quais 457 em Luanda, 16 no Bié, 11 na Lunda Sul e nove no Zaire, com idades que variam dos 8 aos 71 anos.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios conseguiram processar 1.638 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para a realização de 322.450 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5,6%.

Por agora, encontram-se ativos 4.535 casos, dos quais sete em estado crítico, sete graves, 77 moderados, 94 leves e 4.350 assintomáticos, estando internados nos centros de tratamento 185 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.914.057 mortos resultado de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

