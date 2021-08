Os casos confirmados foram reportados nas províncias de Cunene (29), Luanda (21), Moxico (oito), Cuando Cubango (seis), Huambo (seis), Bié (cinco), Cuanza Sul (três), Lunda Norte, Lunda Sul, Zaire (dois cada) e Benguela (um), cujas idades variam entre 1 mês e 97 anos, sendo 44 do sexo masculino e 41 do feminino.

Franco Mufinda lamentou as quatro mortes, três homens e uma mulher, entre 59 e 94 anos, duas ocorridas no Moxico, uma no Cunene e outra na Lunda Sul.

"No entanto, conseguimos recuperar 445 pessoas [da doença], nas últimas 24 horas, com idades entre 1 e 99 anos, sendo 179 na Lunda Norte, 86 em Luanda, 45 no Cunene, 28 na Huila, 24 no Moxico, 22 em Benguela, 22 no Huambo, 16 no Namibe, 15 no Cuanza Sul, três no Zaire, uma no Bié, uma em Cabinda, uma no Cuando Cubango, uma na Lunda Sul e uma no Uíje", referiu Franco Mufinda.

O país totaliza 43.747 casos, 1.053 óbitos, com uma taxa de letalidade de 2.4%, 40.567 recuperados da doença, representando uma taxa de recuperação de 92.7%, 2.127 ativos, dos quais 14 em estado crítico, 16 graves, 87 moderados, 24 leves e 1.986 assintomáticos.

Estão em internamento 141 doentes, em todo o país, 219 em quarentena institucional e sob vigilância epidemiológica 784 contactos.

O secretário de Estado angolano procedeu a uma comparação de dados entre as semanas de 26 de julho a 02 de agosto e de 02 a 09 de agosto, quanto aos indicadores de casos, recuperações e óbitos.

Na semana de 26 de julho a 02 de agosto, foram registados 1.041 casos contra 827 na segunda semana, ou seja, menos 214 casos, que se traduzem em menos de 20,6%.

Quanto às recuperações, na primeira semana em análise, foram recuperados 2.671 doentes, enquanto na última semana foram recuperados 2.207, menos 464 recuperações.

No que se refere aos óbitos, na semana de 26 de julho a 02 de agosto foram reportadas 27 mortes contra 35, de 02 de agosto a 09 de agosto, dando assim uma diferença de oito óbitos, ou seja, mais 29,6%.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 2.312 amostras, indicando uma taxa de positividade diária de 3.7%, sendo o número cumulativo de amostras processadas até à data de 833.768, com uma taxa cumulativa de positividade de 5.2%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, foram testados 449 utentes, sendo 324 sexo masculino e 125 do sexo feminino, tendo-se encontrado um caso positivo, de um morador do município do Cazenga.

Relativamente ao processo de vacinação, Franco Mufinda informou que desde 02 de março deste ano até à data foram administradas 1.700.150 doses, das quais 975.252 da primeira dose e 724.898 da segunda.

No aeroporto internacional, foram testadas pós-desembarque, desde 16 de janeiro até hoje, 82.072 viajantes, com 182 casos confirmados, entre os quais 105 do sexo masculino e 77 do sexo feminino.

A covid-19 provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

NME // LFS

Lusa/Fim