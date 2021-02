De acordo com Franco Mufinda, os casos foram registados em Luanda (42), Cabinda (06), Benguela (02), Huambo (02), Lunda Norte (01) e Malanje, com idades entre 2 e 75 anos, dos quais 30 do sexo masculino e os restantes do sexo feminino.

Um angolano de 28 anos morreu, na província de Luanda, e 14 pessoas foram consideradas recuperadas da doença, com idades entre 34 e 66 anos.

Angola acumula, desde o início da pandemia, 20.640 casos, dos quais 501 óbitos, 918 estão ativos, incluindo um em estado crítico e 11 em estado grave e 19.221 recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 1.288 amostras, num total de 389.723 análises.

Foram testados, desde 16 de janeiro, 14.032 viajantes no Aeroporto Internacional de Luanda, dos quais 42 tiverem resultados positivos pós-desembarque.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.486.116 mortos no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim