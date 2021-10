Os casos foram identificados em Luanda (170), Huambo (11), Cuando Cubango (nove), Benguela, Zaire (seis cada), Namibe (quatro), Cabinda e Uíje (três cada) e Huíla (dois), com idades entre 5 meses e 88 anos, sendo 123 do sexo masculino e 91 do feminino.

Neste período ocorreram 13 mortes, oito homens e cinco mulheres, entre 42 e 97 anos, e 64 pessoas, entre 2 e 82 anos, foram considerados recuperados da doença.

Os laboratórios processaram 2.922 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 1.053.557 amostras.

No total, Angola conta com 61.794 casos, dos quais 1.642 óbitos, 50.041 recuperações e 10.111 ativos.

Estão internados 271 doentes e 94 pessoas cumprem quarentena institucional.

A covid-19 provocou pelo menos 4.853.570 mortes em todo o mundo, entre mais de 238,15 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

