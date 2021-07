Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, nas últimas 24 horas, a província do Cunene registou 55 casos positivos, seguindo-se Luanda (38), Lunda Norte (37), Huíla (22), Huambo (18), Bié, Cuanza Norte, Cuanza Sul (com seis cada), Benguela (três), Cabinda, Zaire, Moxico (dois cada) e Lunda Sul (um).

"A expressão do número elevado hoje na província do Cunene, acaba por trazer a fotografia do que está a acontecer na vizinha República da Namíbia com o aumento diário de casos", disse o governante angolano.

Franco Mufinda referiu que a Namíbia até quinta-feira teve um cumulativo de 101 mil casos, 75.850 recuperados da doença e 1.812 óbitos, e nas últimas 24 horas, aquele país vizinho reportou 1.193 num único dia.

"E tem sido assim nos últimos tempos. Aqui importa apelar mais uma vez à nossa população a ponderar as viagens à vizinha República da Namíbia, porque assim a situação epidemiológica o aconselha", sublinhou.

Os casos positivos foram registados em pessoas com idades entre os 3 meses e 84 anos, sendo 61 do sexo masculino e 137 do sexo feminino, uma inversão do que tem sido habitual.

Relativamente aos óbitos, todos do sexo masculino, com idades entre os 37 e 62 anos, foram declarados dois na província do Moxico e um na Huíla, enquanto as 84 pessoas recuperadas da doença, com idades entre 7 e 87 anos, foram notificadas 39 em Luanda, 15 no Cunene, 10 no Huambo, seis no Zaire, cinco na Lunda Norte, cinco na Huíla, três no Namibe e uma em Benguela.

Por agora, o país apresenta um total de 39.791 casos positivos, 928 óbitos, 34.184 recuperados e 4.672 ativos, dos quais 12 em estado crítico, 14 graves, 41 moderados, 14 leves e 4.598 assintomáticos, estando em seguimento 81 doentes, em quarentena institucional 185 pessoas e sob vigilância epidemiológica 2.071 contactos.

No período em análise, foram realizadas 4.615 amostras, com uma taxa diária de positividade de 4.3%, apontando o cumulativo para 677.965 amostras processadas até à data, com uma taxa cumulativa de 5.9%.

No que se refere à testagem obrigatória nos pontos de entrada e saída de Luanda, foram testadas, nas últimas 24 horas, 453 pessoas, sendo 385 do sexo masculino e 68 feminino, sem nenhum caso confirmado.

Relativamente à testagem pós-desembarque, de 16 janeiro até hoje, foram testados 64.591 passageiros, sendo 47.616 do sexo masculino e 16.975 do sexo feminino, dos quais 127 pessoas testaram positivo.

No capítulo da vacinação hoje foram administradas 3.857 doses, somando, desde 02 de março até à data, 1.576.355 doses, sendo 959.470 da primeira e 616.885 da segunda dose.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Press.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

NME // LFS

Lusa/Fim