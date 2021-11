Nas últimas semanas, as infeções pelo novo coronavírus têm registado forte abrandamento em Angola, abaixo dos 20 casos por dia, situação que a autoridades de saúde relacionaram com o progresso da vacinação em Luanda, principal foco da epidemia no país africano.

Os casos registados nas últimas 24 horas são relativos a Luanda (11) e Zaire (um), entre 19 e 83 anos, sendo oito homens e quatro mulheres.

Foram também consideradas recuperadas da doença 13 pessoas.

Angola contabiliza agora 64.997 casos, dos quis 63.026 recuperados da doença, 242 ativos e 1.729 óbitos.

Foram processadas 1.645 amostras e o cumulativo aponta para 1.161.933 amostras.

O total de pessoas vacinadas com a primeira dose até quinta-feira era de 6.018.606, o que corresponde a uma cobertura de 38,2% da população alvo e as que receberam a segunda dose e dose única foram 2.528.164, correspondendo a uma cobertura de 16,0%.

O total de doses administradas é de 8.546.770.

A covid-19 provocou pelo menos 5.130.627 mortes em todo o mundo, entre mais de 255,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.300 pessoas e foram contabilizados 1.117.451 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

RCR // LFS

Lusa/fim