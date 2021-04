Foram notificadas 103 infeções em Luanda, sete no Cuanza Norte, duas em Cabinda, duas na Huíla, uma no Huambo, uma no Uíje e uma no Zaire, com idades entre 1 e 83 anos, sendo 56 do sexo masculino e 61 do sexo feminino.

Dois angolanos, de 17 e 65 anos, morreram em Luanda e não houve casos de recuperações da doença.

Os laboratórios processaram 3.310 amostras, num cumulativo de 489.768 testes realizados.

O país africano contabiliza 25.609 casos, dos quais 579 óbitos, 23.092 recuperações, 1.938 ativos, dos quais oito em estado crítico e 12 grave, bem como 152 doentes internados e 121 pessoas em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

