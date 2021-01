Franco Mufinda referiu que os novos casos verificaram-se no Huambo (32), Lunda Sul (26), Lunda (16), Cabinda (7, Bié (5), Uíje (3), Cuando Cubango (2) e Moxico (1), com idades de 3 a 91 anos, sendo 49 do sexo masculino e 43 do sexo feminino.

Há também a registar mais quatro mortes, dois homens de 58 e 70 anos e duas pessoas do sexo feminino de 9 e 61 anos, enquanto 47 doentes foram dados como recuperados da doença.

O total ascende agora a 19.789 casos, dos quais 452 óbitos, 17.223 considerados recuperados e 1.594 ativos, incluindo cinco em estado crítico e nove em estado grave.

Os laboratórios processaram 3.516 amostras, num cumulativo de 347.825 testes.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda foram atendidos 1.164 utentes, dos quais 77 foram reativos ao teste serológico, sendo que quatro testaram positivo no teste antigénio.

No que respeita aos testes após desembarque que estão a ser realizados no Aeroporto Internacional 04 de Fevereiro em Luanda desde 16 de janeiro foram atendidos 4.920 passageiros provenientes da África do Sul, Alemanha, Brasil, Dubai, Etiópia, França, Guiné-Conacri, Moçambique e Portugal.

Entre estes, 12 pessoas testaram positivas sendo acolhidas em isolamento institucional. Eram oriundas de África do Sul, Alemanha, Brasil, Dubai, França e Portugal, sendo quatro de nacionalidade angolana, três brasileiros, dois nigerianos, um francês, um israelita e um sul-africano, com idades entre 5 e 91 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim