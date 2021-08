Os casos positivos foram reportados nas províncias do Cunene (17), Luanda (16), Namibe (10), Moxico (9), Zaire (6), Huíla (4), Lunda Sul (4), Benguela (2), Malanje (1) e Bié (1), em pessoas com idades entre os seis meses e 96 anos, sendo 47 do sexo masculino e 43 do sexo feminino.

No que se refere às notificações de óbitos, quatro pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idades entre 46 e 96 anos, morreram no Cunene (2), Benguela (1), Lunda Sul (1) e Moxico (1).

No entanto, foram recuperadas 43 doentes, com idades entre os sete e 72 anos, sendo 20 no Cunene, igual número no Moxico e três na Huíla.

Com os números das últimas 24 horas, o país contabiliza agora 43.662 casos positivos, 1.049 óbitos, 4.122 recuperados e 2.491 ativos, dos quais 13 em estado crítico, 16 graves, 92 moderados, oito leves e 2.362 assintomáticos, estando 129 pessoas internadas, 217 outras em quarentena institucional e 806 contactos sob vigilância epidemiológica.

Os laboratórios processaram, nas últimas 24 horas, 962 amostras por RT-PCR, sendo o cumulativo de 831.456 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5,3%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, capital de Angola, a única região do país sob cerca sanitária, foram testadas, no período em análise, 345 pessoas na base do teste de antigénio.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.287.427 mortos em todo o mundo, entre mais de 202,2 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o último balanço da France-Press com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

NME // FPA

Lusa/Fim