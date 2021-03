Dos novos casos, 43 foram registados na província de Luanda, dois em Benguela e dois no Namibe, com idades entre os 02 e os 69 anos, sendo 20 do sexo masculino e 27 do sexo feminino.

De acordo com as autoridades de saúde angolanas não foi registada qualquer morte devido à doença.

Foram consideradas recuperadas da doença 84 pessoas, das quais 79 na província de Luanda, três no Huambo e duas em Benguela, com idades entre 01 e 75 anos.

Angola passa agora a somar 21.161 casos desde o início da pandemia, incluindo 516 óbitos, 19.761 recuperações e 884 ativos.

Os laboratórios processaram 693 amostras, num total de 404.657 amostras realizadas com uma taxa cumulativa de positividade de 5,2%.

Desde o início da campanha de imunização, em 02 de março, foram vacinadas 19.076 pessoas, tendo 7.341 sido inoculadas durante o dia de hoje.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

De acordo com os dados mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados neste continente desde o início da pandemia é superior a 3,97 milhões e o de mortes acima dos 106 mil.

A doença é transmitida por um coronavírus (SARS-CoV-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

