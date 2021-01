De acordo com o secretário Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, os casos das últimas 24 horas são 36 de Luanda, três do Bié, dois de Benguela e um de Cabinda, sendo 26 do sexo masculino e 16 do sexo feminino, com idades dos 12 aos 68 anos.

Segundo governante, as recuperações foram registadas 39 em Luanda e quatro no Cuando Cubango, em pessoas com idades entre os 4 meses e 60 anos, totalizando 11.266 pacientes que tiveram alta, que aponta para uma taxa de recuperação de 63.7%.

Por agora o país tem um total de 6.010 casos ativos, dos quais dois em estado crítico, oito graves, 78 moderados, 78 leves e 5.844 assintomáticos, estando em internamento nos centros de tratamento 166 doentes.

No que se refere às análises clínicas, foram processadas, nas últimas 24 horas, 707 amostras, das quais 42 positivas, dando uma taxa de positividade diária de 5.9%, enquanto que o cumulativo aponta para 314.196 amostras processadas até à data, sendo 17.684 positivas, traduzindo-se numa taxa cumulativa de positividade de 5.6%.

Na testagem nos pontos de entrada e saída da província de Luanda, sob cerca sanitária, foram testadas 1.088 pessoas, sendo 848 homens e 240 mulheres, dos quais 133 foram reativos, contudo, nos testes de confirmação da doença não foi encontrado qualquer caso positivo.

Numa comparação dos indicadores nacionais nas semanas de 21 a 28 de dezembro e de 28 de dezembro à data de hoje, o secretário de Estado referiu que na primeira semana foram registados 610 novos casos, 625 recuperados, 28 ativos e 13 óbitos.

Na segunda semana, até hoje, foram registados 388 casos novos, 946 recuperados, 563 ativos e cinco óbitos.

"Isto nos remete à seguinte conclusão, que esta semana, comparativamente à anterior, tivemos uma baixa em 63.6% dos casos novos, uma recuperação em 155% de casos e uma redução em 38.5% relativamente aos óbitos", disse Franco Mufinda.

O governante angolano frisou que, apesar dos indicadores de redução, a doença continua a existir, sendo necessário o reforço das medidas de educação pela saúde, com uso da máscara, lavagem com frequência das mãos com água e sabão, distanciamento físico entre pessoas, evitar aglomerações populacionais, violar a cerca sanitária e a discriminação das pessoas contaminadas pelo SARS-CoV-2.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.843.631 mortos resultado de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 67.246 mortos confirmados e mais de 2,8 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

