Dos novos casos, 197 foram registados na província de Luanda, 39 no Huambo, 21 na Huíla, nove no Namibe, cinco em Cabinda, quatro no Uíge, três em Malanje e um no Cunene, com idades entre 01 e 80 anos, sendo 151 do sexo masculino e 128 do sexo feminino, refere um documento assinado pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

De acordo com as autoridades de saúde angolanas foram registadas quatro mortes, uma em cada uma das províncias de Cuanza Sul, Malanje, Luanda e Uíge, sendo duas do sexo masculino e duas do sexo feminino. As vítimas mortais tinham idades entre 01 e 73 anos.

No mesmo período foram também consideradas recuperadas da doença 186 pessoas, das quais 153 em Luanda, 17 no Moxico, 12 na Huila e quatro no Cunene, com idades entre 01 e 87 anos.

Angola passa agora a somar 49.628 casos desde o início da pandemia, incluindo 1.313 óbitos e 44.488 recuperados da doença, estando ainda ativos 3.827 casos.

Entre os casos ativos, 20 estão em estado crítico e 37 estão em estado grave.

Os laboratórios processaram 2.561amostras nas últimas 24 horas, elevando o total para 934.783 amostras, com uma taxa cumulativa de positividade de 5,3%.

De acordo com os dados mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o continente conta mais de 7,9 milhões de casos desde o início da pandemia, tendo ultrapassado as 200 mil mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 4.593.164 mortes em todo o mundo, entre mais de 222,46 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

JYO // PJA

Lusa/Fim