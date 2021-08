Segundo o governante, os novos casos foram reportados maioritariamente na província de Luanda (119), seguido da Huíla (33), Zaire (22), Bié (17), Huambo (seis), Cabinda (quatro), Uíje (quatro) e um caso no Cuando Cubango.

Franco Mufinda referiu que as quatro mortes foram registadas nas províncias do Bié (três) e uma na província do Cunene.

"Uma vez mais o mês de agosto caracteriza-se pelo aumento de óbitos, até à data é o mês que mais óbitos reporta, então há toda uma necessidade de se reforçar as medidas de proteção individual e coletiva", exortou o também médico.

Nas 24 horas, os laboratórios processaram 4.746 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 902.087 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,2%.

A taxa de letalidade é de 2,5% e a de recuperação de 92%.

Angola soma agora um total de 46.929 casos positivos, 1.186 óbitos, 43.129 considerados recuperados da doença e 2.614 ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

