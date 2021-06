Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, divulgado hoje, foram reportados 74 casos em Luanda, 36 no Cunene, 25 no Huambo, 13 em Cabinda, cinco na Huíla, dois no Cuando Cubango, um no Cuanza Sul e um no Uíje, sendo 80 do sexo masculino e 77 feminino, com idades entre um dia e 94 anos.

No mesmo período, as mortes, dois do sexo masculino e igual número feminino, com 60 e 94 anos, ocorreram duas em Luanda e duas no Huambo, tendo sido recuperadas 91 pessoas, entre um mês e 76 anos, na província da Huíla (36), Huambo (20), Luanda (18), Cuando Cubango (16) e Lunda Sul (um).

Com os últimos dados disponibilizados, Angola contabiliza 38.528 casos positivos, dos quais 887 resultaram em óbito, 32.696 recuperados, estando ativos 4.945 casos, encontrando-se 11 em estado crítico, 29 graves, 49 moderados, 20 leves e 4.836 assintomáticos.

Nas unidades de tratamento encontram-se internadas 109 pessoas e sob vigilância epidemiológica 2.404 contactos, bem como em quarentena institucional 67 pessoas.

Os laboratórios processaram, nas últimas 24 horas, 2.676 amostras por RT-PCR, sendo o cumulativo de 639.647 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 6%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, província que se encontra sob cerca sanitária, foram testadas no período em referência 423 pessoas na base do teste de antigénio.

A pandemia de covid-19 provocou mais de 3,9 milhões de vítimas em todo o mundo, resultantes de perto de 180 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // EL

Lusa/Fim