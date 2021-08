O documento refere que os casos positivos foram reportados nas províncias de Luanda (37), Huíla (26), Cunene (20), Lunda Sul (17), Bié (16), Moxico (oito), Huambo (sete), Uíje (quatro), Benguela (três), Zaire (dois), Cabinda, Lunda Norte e Malanje (um cada), sendo 87 do sexo feminino e 56 do sexo masculino, com idades entre 3 e 84 anos.

As mortes ocorridas no período em análise são referentes a três pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idades entre 17 e 83 anos, sendo uma no Cunene, igual número na Huíla, Moxico e Luanda.

No entanto, as autoridades sanitárias anunciaram que foram considerados recuperados 96 doentes, dos quais 44 no Cunene, 24 no Moxico, 17 na Lunda Norte, quatro na Lunda Sul, três em Benguela, três em Luanda e um na Huíla, com idades entre 1 e 76 anos.

O país contabiliza agora 43.890 casos positivos, 1.057 óbitos, 40.663 recuperações e 2.170 ativos, dos quais 16 em estado crítico, 17 graves, 89 moderados, 16 leves e 2.032 assintomáticos.

Estão em internamento 140 pessoas, 219 em quarentena institucional e 784 contactos sob vigilância epidemiológica.

No que se refere aos testes, os laboratórios processaram no período em análise, 7.939 amostras por RT-PCR, perfazendo o cumulativo até à data de 841.707 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5.2%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, foram testadas 445 pessoas, na base do teste de antigénio.

A covid-19 provocou pelo menos 4.303.610 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

NME // LFS

Lusa/Fim