Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, hoje divulgado, os casos registaram-se em Luanda (11), Huambo (02) e Huíla (01), com idades compreendidas entre 3 e 73 anos, sendo quatro do sexo masculino e 10 do sexo feminino.

As duas mortes, duas mulheres de 49 e 81 anos, verificaram-se em Luanda.

Foram consideradas recuperadas da doença mais 20 pessoas com idades entre 6 e 77 anos.

Os laboratórios processaram 934 amostras por RT-PCR, num cumulativo de 360.982 testes analisados até à data.

Angola soma 19.796 casos positivos, dos quais 466 óbitos, 18.035 dados como recuperados e 1.295 ativos, dos quais quatro em estado crítico e nove graves.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim