Franco Mufinda disse que os casos positivos foram declarados nas províncias de Luanda (78), Cunene (12), Benguela (sete), Huambo (sete), Lunda Norte (sete), Cuando Cubango (cinco), Malanje (três), Huíla (dois), Cabinda, Uíje e Zaire (com um cada), sendo 81 do sexo masculino e 43 do sexo feminino, com idades entre 6 meses e 70 anos.

Os óbitos, de dois homens e uma mulher, entre 49 e 68 anos, foram notificados nas províncias do Huambo, Huíla e Luanda.

Entretanto, foram recuperados 104 doentes, entre 1 e 62 anos, sendo 73 em Luanda, 14 no Huambo, sete em Benguela, quatro no Cuando Cubango, dois no Namibe, e igual número para a Huíla e Zaire.

Com os dados das últimas 24 horas, Angola soma 39.089 casos, 906 óbitos, 33.375 recuperados da doença e 4.808 ativos, dos quais 12 em estado crítico, 23 graves, 51 moderados, 12 leves e 4.710 assintomáticos.

Estão em internamento 98 pessoas, em quarentena 160 e sob vigilância epidemiológica 2.254 contactos.

No período em análise, foram processadas 3.098 amostras, das quais 124 foram positivas, dando assim uma taxa diária de positividade de 4%, apontando o cumulativo para 658.178 amostras processadas até à data, com uma taxa cumulativa de positividade de 5.9%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, hoje foram testadas 289 pessoas, sendo 247 do sexo masculino e 42 do sexo feminino, sem nenhum caso confirmado.

Quanto ao processo de vacinação, Franco Mufinda informou que foram hoje administradas 6.200 doses, perfazendo desde 02 de março até à data um total de 1.541.830 inoculações, sendo 956.561 da primeira dose e 583.269 da segunda dose.

Sobre a testagem pós-desembarque, desde 16 janeiro foram submetidos a testes 61.271 viajantes, sendo 45.277 do sexo masculino e 15.994 do sexo feminino, dos quais 123 testarem positivo, 87 do sexo masculino e 83 do sexo feminino.

"Aqui uma vez mais apelar às pessoas a observarem a quarentena domiciliar pós-desembarque", frisou o governante angolano, exortando as pessoas a respeitarem as medidas de proteção individual e coletiva, que passam pelo uso correto da máscara, da lavagem constante das mãos com água e sabão, manter do distanciamento físico, evitando as aglomerações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // LFS

Lusa/Fim