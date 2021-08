Segundo o governante, do total de casos confirmados, nas últimas 24 horas, 29 foram registados na província de Luanda, 22 no Zaire, 20 na Huila, 13 no Bié, 10 na Lunda Norte, 10 no Moxico, oito no Cunene, sete no Huambo, quatro na Lunda Sul, dois em Benguela, dois no Cuando Cubango e um em Malanje, com idades entre 4 meses e 101 anos, sendo 67 do sexo masculino e 47 do feminino.

As três mortes, todas de homens, entre 47 e 70 anos, foram registadas nas províncias da Lunda Sul, Luanda e Moxico, tendo 91 pessoas, entre 1 mês e 73 anos, sido considerados recuperadas da doença na Lunda Norte (40), Cunene (30), Lunda Sul (14), Huambo (três), Bié (dois), Luanda e Moxico (um cada).

Por agora, o país contabiliza 44.731 casos, 1.103 óbitos, representando uma taxa de letalidade de 2,4%, 41.573 recuperados, com uma taxa de recuperação de 92,9%, e 2.055 ativos, dos quais 20 em estado crítico, 29 graves, 78 moderados, 17 leves e 1.921 assintomáticos.

Estão 134 doentes em internamento, 216 pessoas em quarentena institucional e 694 contactos sob vigilância epidemiológica.

Os laboratórios processaram 2.982 amostras, com uma taxa de positividade diária de 3,8%, apontando o cumulativo para 859.073 amostras processadas até hoje, dando uma taxa cumulativa de positividade de 5,3%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda, capital do país, foram testadas 413 pessoas, sendo 318 do sexo masculino e 95 do sexo feminino, sem nenhum caso confirmado.

No que se refere às vacinas, foram administradas hoje 13.529 doses, totalizando 1.753.999 doses desde 02 de março deste ano.

A covid-19 provocou pelo menos 4.361.805 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,19 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

