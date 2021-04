Com os novos dados reportados, Angola acumula 23.951 casos, 22.175 recuperações, mantendo as 557 mortes registadas até quarta-feira, estando ativos 1.219 casos, dos quais três em estado crítico, 17 graves, 56 moderados, 34 leves e 1.109 assintomáticos.

Segundo o documento estão internadas 110 pessoas, em quarentena institucional 48 e sob vigilância epidemiológica 1.301 contactos.

Os casos do período em referência foram notificados em Luanda (107), Cabinda (02) e Zaire (01), sendo 65 do sexo masculino e 45 do sexo feminino, com idades compreendidas entre 1 e 83 anos.

No período em referência foram processadas 2.280 amostras por RT-PCR, o que perfaz um cumulativo de 465.941 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 5.1%.

As autoridades sanitárias no controlo à entrada e saída de Luanda, capital de Angola, a única das 18 províncias do país sob cerca sanitária, procederam à testagem, nas últimas 24 horas, de 743 pessoas, na base de testes rápidos serológicos, com o complemento do antigénio nos casos reativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.974.651 mortos no mundo, resultantes de mais de 138,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // LFS

Lusa/Fim