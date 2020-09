As informações foram avançadas pelo secretário de Estado para a Saúde Púbica, Franco Mufinda, no balanço epidemiológico diário, em Luanda.

Entre os novos casos, dois registaram-se no Zaire, um no Cuanza Norte, um em Cabinda e 47 em Luanda, sendo 31 de sexo masculino e 20 do sexo feminino, com idades entre 22 e 82 anos.