Entre os novos casos, quatro são de Benguela, um do Bengo e 62 de Luanda, com idades entre 10 meses e 65 anos, sendo 45 de sexo masculino e 22 do feminino.

Quatro infetados de nacionalidade angolana e residentes em Luanda, com 47, dois com 53, e 64 anos não resistiram à doença, enquanto mais 108 recuperaram.