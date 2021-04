Segundo o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, foram registadas 202 infeções em Luanda, sete em Cabinda, duas no Huambo e duas na Huíla, com idades entre 2 e 87 anos, sendo 115 do sexo masculino e 98 do sexo feminino.

No mesmo período foram reportadas três mortes em Luanda, de angolanos com idades entre 42 e 76 anos e outras três pessoas foram consideradas recuperadas da doença, com idades entre 37 e 61 anos.

Os laboratórios processaram 2.523 amostras e o cumulativo aponta para 486.458 testes processados, com uma taxa de positividade de 5,2%.

Angola contabiliza 25.492 casos, dos quais 577 óbitos, 23.092 recuperados da doença, 1.823 ativos, incluindo nove em estado crítico e 12 graves.

Estão internados 146 doentes e 119 estão em acompanhamento em quarentena domiciliar.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.088.103 mortos no mundo, resultantes de mais de 145,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim