Segundo Franco Mufinda, das novas infeções 79 verificaram-se em Luanda, 15 no Cuanza Norte, 12 no Huambo e dois na Huíla, com idades entre 1 e 66 anos, sendo 55 do sexo masculino e 53 do sexo feminino.

Registou-se também uma morte por covid-19, um angolano de 47 anos, residente no Namibe.