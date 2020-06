"Adotar uma medida para todos pode não ser realista e ter consequências nefastas, porque nem todos estão no mesmo contexto", disse a ativista Fátima Mimbire, ao comentar a terceira prorrogação do estado de emergência no país, com alívio de algumas restrições.

Fátima Mimbire, membro do Fórum de Monitoria do orçamento (FMO), apontou como exemplo o reinício das aulas na província de Nampula, norte do país, a mais afetada pela pandemia, considerando que o risco não pode ser equiparado à implementação da mesma medida no Niassa, onde o número de infeções registadas é baixo.