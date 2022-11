Amnistia adverte que ativista preso pode morrer em breve e marcar a COP27

A secretária-geral da Amnistia Internacional alertou hoje que os trabalhos da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27) a decorrer no Egito podem ficar manchados pela morte do ativista Alaa Abdel Fattah se não for rapidamente libertado.