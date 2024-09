"A investigação preliminar sobre o tiroteio do outro lado da ponte Rei Hussein (Allenby) confirmou que o atirador era um jordano chamado Maher Diab Hussein al-Jazi", disse o ministério do Interior através de um comunicado.

O ataque foi "uma ação individual", adiantou ainda o ministério no comunicado no qual detalhou que "as investigações continuam para chegar a todos os detalhes do sucedido".

O ataque ocorreu durante a manhã, quando um homem que conduzia um camião proveniente da Jordânia abriu fogo contra as forças de segurança na passagem da fronteira, a única na Jordânia aberta aos palestinianos.

O agressor foi morto e as autoridades de Israel encerraram, até novo aviso, todas as passagens fronteiriças com a Jordânia, logo após o ataque.

Nos últimos dias, as forças israelitas levaram a cabo uma operação de grande envergadura no norte da Cisjordânia ocupada. Utilizando tanques, escavadoras e helicópteros blindados, e até franco-atiradores e drones explosivos, o Exército israelita matou 36 palestinianos durante a incursão de 10 dias, incluindo menores e idosos.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já condenou o ataque a tiro que provocou a morte dos três civis israelitas na Cisjordânia ocupada, referindo-se a "um terrorista desprezível" que "assassinou três cidadãos a sangue-frio".

ANP (PC) // APN

Lusa/fim