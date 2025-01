Em comunicado, o CDS-PP refere que foram também eleitos como presidente do Plenário Distrital Fernando Moura e Silva e como presidente da Jurisdição Distrital Maria João Arriscado Nunes.

"A nova Distrital do Porto tem como principal objetivo preparar o próximo ciclo eleitoral autárquico, assim como consolidar o CDS-PP no distrito e aumentar a sua presença autárquica, reforçando-se como a terceira força autárquica do distrito do Porto", acrescenta.

O atual secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional e vice-presidente do partido regressa, assim, às funções que já tinha desempenhado enquanto presidente da Distrital do Porto do CDS-PP entre 1998 e 2010 e também entre 2012 e 2018.

Álvaro Castello-Branco, além de deputado à Assembleia da República nas VIII,IX,X e XVI legislaturas, foi presidente da Assembleia Municipal do Porto, entre 2001 e 2005, e vice presidente da Câmara Municipal do Porto entre 2005 e 2012.

Foi também presidente do Conselho de Administração da Águas de Douro e Paiva.

PM // ACL

Lusa/fim