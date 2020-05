No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 11:23 e 23:45, a baixa-mar às 04:43 e 17:09.

Gémeos é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se o compositor francês Marin Marais (1656), o poeta norte-americano Walt Whitman (1819), o filósofo britânico Henry Sidgwick (1838), o pintor inglês Walter Sickert (1860), o diplomata e poeta francês Saint-John Perse (1887), o ator norte-americano Don Ameche (1908), o regente e contra tenor inglês Alfred Deller (1912), o ator inglês Denholm Elliott (1922), o príncipe Rainier do Mónaco (1923), o ator e cineasta norte-americano Clint Eastwood (1930), o cineasta alemão Reiner Werner Fassbinder (1945) e o ator Tom Berenger (1949).Nesta data, em 1232, era canonizado Santo António de Lisboa. Em 1302, D. Dinis concedia foral à vila de Alenquer. Em 1910, era fundada a União da África do Sul. Em 1924, a China reconhecia a URSS. Em 1926, o presidente português Bernardino Machado renunciava ao cargo, consumado o golpe de 28 de maio.Em 1961, a África do Sul saía da comunidade britânica. Em 1962, o nazi Adolfo Eichmann, chefe da Gestapo e responsável direto pela deportação de milhões de judeus durante a II Guerra Mundial, era executado em Israel. Em 1973, o Senado norte-americano votava a favor do corte de todos os fundos destinados ao bombardeamento do Camboja. Em 1976, a Indonésia completava a invasão de Timor-Leste.Em 1984, o líder rebelde nicaraguense Eden Pastora era ferido num atentado à bomba. Em 1985, depois dos atos de violência provocados por adeptos ingleses na final da Taça dos Campeões Europeus, em Bruxelas, a Federação de Futebol do Reino Unido determinava a ausência das equipas inglesas das competições europeias, na época seguinte.Em 1986, começava no México o Campeonato Mundial de Futebol com o jogo Itália-Bulgária. Na mesma data, explodia o Ariane 2. Em 1988, a Assembleia da República aprovava a chamada Lei da Rádio, que abria o setor a operadores privados locais e regionais. Em 1991, era assinado o Acordo de Paz para Angola, em Bicesse, depois de um ano de negociações, sob mediação portuguesa. Em 1992, era inaugurado o Centro Internacional de Escultura, em Pero Pinheiro, Mafra.

Em 2001, morria, aos 60 anos, Faisal Husseini, responsável da OLP em Jerusalém, um dos principais negociadores com Israel. Em 2002, começava o XVII Campeonato do Mundo de Futebol, organização conjunta da Coreia do Sul e do Japão. Em 2003, o Concorde da Air France fazia a última ligação comercial entre Nova Iorque e Paris.Em 2004, terminava a instrução do processo Casa Pia, sendo ilibados Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves e pronunciados os restantes oito arguidos do processo. No mesmo dia começava a campanha eleitoral para o Parlamento Europeu.

Em 2005, o antigo diretor do FBI Mark Felt revelava ter sido a fonte secreta dos jornalistas do Washington Post, "Garganta Funda", durante a investigação do caso Watergate.

Em 2006, eram abertos 122 centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, prevendo-se a qualificação de cerca de um milhão de pessoas até 2010.

Em 2007, o primeiro-ministro, José Sócrates, anunciava um programa para garantir a meio milhão de pessoas - estudantes, professores e trabalhadores em formação - o acesso a preços reduzidos a um computador e à Internet de banda larga. Era detido o ex-general sérvio da Bósnia Zdravko Tolimir, próximo do general Radko Mladi, acusado pelo Tribunal Penal Internacional de crimes de guerra e genocídio pelo massacre de Srebrenica, em 1995. O Montenegro era oficialmente admitido como 208.º membro da Federação Internacional de Futebol, FIFA. Maria Helena de Azeredo Pais Spranger Pitta vencia o Prémio de Tradução Literária Casa da América Latina 2007, pela tradução do romance "Malinche", da escritora mexicana Laura Esquivel, enquanto o escritor Mário Cláudio recebia a comenda de Cavaleiro das Artes e das Letras, atribuída pelo Ministério da Cultura francês.

Em 2008, Manuela Ferreira Leite tornava-se a primeira mulher a presidir ao PSD, em 34 anos de história do partido, ao ganhar as eleições diretas antecipadas, sucedendo no cargo a Luís Filipe Menezes. Morria, com 59 anos, o treinador de futebol Carlos Alhinho, antigo jogador do Benfica, Sporting e FC Porto e internacional português, vítima de uma queda acidental no fosso de um elevador em Benguela, Angola.

Em 2010 morria, aos 63 anos, o compositor argentino Ruben Jurez, intérprete de bandonéon, cantor e escritor de canções, um dos mais genuínos autores do tango, na senda de Aníbal Troilo e Astor Piazzolla.

Em 2011, morria, aos 101 anos, o escritor germano-neerlandês Hans Keilson.

Em 2014, o Valongo conquistava o seu primeiro título de campeão nacional de hóquei em patins, ao vencer em casa o FC Porto por 5-3, em encontro da 30.ª e última jornada da prova.

Em 2015, o piloto Miguel Oliveira consegueia o seu 1.º triunfo no Mundial de Velocidade (MotoGP), na categoria de Moto3, no GP de Itália.

