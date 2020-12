O sol nasce às 07:53 e o ocaso regista-se às 17:21.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 00:34 e 12:49, a baixa-mar, às 06:28 e 18:44.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Capricórnio, destacando-se o escritor francês René Bazin (1863), o escritor norte-americano Henry Miller (1891), o líder chinês Mao Tse-Tung (1893), Marlène Dietrich (1901), o ator Richard Windmark (1914) e José Ramos Horta, Nobel da Paz, ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste (1949).Nesta data, em 1898, Pierre e Marie Curie anunciavam à Academia das Ciências de Paris a descoberta do elemento Rádio. Em 1901, terminava a construção do caminho-de-ferro do Uganda, que liga Mombaça ao Lago Vitória. Em 1941, na II Guerra Mundial, os Estados Unidos declaravam Manila cidade livre nas Filipinas. Em 1974, a União Soviética colocava em órbita a estação espacial Salyut-4.

Em 1979, o preço do ouro ultrapassava, pela primeira vez na história, o número recorde de 500 dólares por onça. Em 1971, 16 veteranos da guerra do Vietname ocupavam a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, num protesto pelo envolvimento norte-americano no conflito. Em 1972, morria o antigo presidente dos Estados Unidos Harry Truman.

Em 1989, as cheias do Rio Tejo isolavam várias povoações ribatejanas e desalojavam algumas dezenas de pessoas. Em 1991, 13 milhões de argelinos votavam nas primeiras eleições legislativas pluripartidárias. Em 1993, em Berlim, era profanado o túmulo de Marlene Dietrich.Em 1994, tropas especiais francesas tomavam de assalto, no aeroporto de Marselha, o Airbus sequestrado por um comando argelino islamita, libertando as 170 pessoas que seguiam a bordo. Em 2000, morria, aos 58 anos, Carlos Brito Mendes, professor da Faculdade de Psicologia de Lisboa, pioneiro no estudo das ciências cognitivas em Portugal e fundador do Museu da Percepção.Em 2000, morria, aos 78 anos, o ator norte-americano Jason Robards, protagonista de "A Thousand Clowns", "Filadélfia" e "Magnólia", Óscar de melhor ator pelos papéis em "Júlia" e "Os Homens do Presidente". Em 2001, morria, aos 72 anos, Sir Nigel Hawthorne, ator britânico conhecido pelo seu desempenho no papel de Sir Humphrey, na série televisiva Sim, Senhor Ministro.

Em 2003, um sismo arrasava a cidade iraniana de Bam, causando a morte a cerca de 40 mil pessoas. Construída em adobe, Bam fora reconhecida Património Mundial, pela Unesco. No mesmo dia, em Espanha, morria Teresa Vico, diretora do Teatro Albéinz de Madrid.

Em 2004, um sismo com a intensidade de 8,9 na escala de Richter, seguido de maremoto, devastava o sudeste asiático, causando perto de 200 mil mortos, sobretudo na Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Malásia e Bangladesh. No mesmo dia, eram repetidas as eleições presidenciais na Ucrânia.

Em 2005, António Guterres era eleito personalidade do ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.

2006 - A explosão de um oleoduto em Lagos, Nigéria, causava pelo menos 500 mortos. O governo israelita autorizava a construção de um novo colonato na Cisjordânia, no Vale do Jordão, suscitando a indignação dos palestinianos. O escritor alemão Gunter Grass era distinguido com o Prémio Ernst-Toeller pela defesa dos ideais da tolerância, paz e compreensão entre nações. Morria, aos 93 anos, Gerald Ford, antigo presidente dos Estados Unidos. Morria, aos 72 anos, Eduardo Street, radialista, sonoplasta e autor de peças de teatro para rádio.

Em 2007, morria o ex-diretor do Parque Nacional da Peneda-Gerês, José Moreira da Silva, figura de referência na história da floresta portuguesa e um dos mentores da utilização do fogo controlado no combate aos incêndios florestais.

Em 2010, entrava em vigor a Lei do apadrinhamento civil que pretende ser uma solução para os casos em que os menores não reúnam as condições para a adoção ou que os pais não a permitam. Morria, aos 88 anos, o presidente do Centro de Estudos da História do Atlântico e antigo diretor da Torre do Tombo, José Pereira da Costa. Morria, aos 54 anos, o cantor e compositor cabo-verdiano Norberto Tavares.

Em 2012, morria, com 83 anos, Gerry Anderson, realizador britânico e criador de várias séries de culto como "Espaço 1999" e "Thunderbirds".

Em 2013, morria, aos 90 anos, Albino Aroso, médico conhecido como o "pai" do planeamento familiar e eleito um dos 65 clínicos "mais dedicados a causas públicas no campo da saúde".

Em 2016, morria, com 70 anos, José Pracana, guitarrista açoriano que tocou vários anos com fadistas como Amália Rodrigues e Alfredo Marceneiro.

Em 2018, morria, aos 93 anos, Manuela Cassola, atriz portuguesa.

Em 2019, morria, aos 86 anos, Galina Volchek, atriz russa e diretora artística do Teatro Sovremennik de Moscovo. Morria, aos 96 anos, Claude Régy, encenador e diretor de teatro francês. Morria, aos 88 anos, Jerry Herman, compositor norte-americano, autor de musicais como "Hello, Dolly!" e "La Cage aux Folles". Morria, aos 73 anos, Sue Lyon, atriz que interpretou "Lolita" no filme de 1962 realizado por Stanley Kubrick.

Lusa/Fim.