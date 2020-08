O Sol nasce às 06:57 e o ocaso regista-se às 20:21.

No porto de Lisboa, a baixa-mar verifica-se às 06:25 e 18:45, a preia-mar, às 12:07 e 00:36.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Leão, destacando-se o compositor francês Claude Debussy e o escritor italiano Emílio Salgari (ambos em 1862), o líder chinês Deng Xiaoping (1904), o fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson (1908), o escritor britânico Ray Bradbury (1920), o compositor alemão Karlheinz Stockhausen (1928), o compositor e maestro português Cândido Lima (1939) e a cantora Tori Amos (1963).Neste dia, em 1422, D. João I determinava a passagem do calendário português para a era de Cristo. Em 1484, D. João II, o Príncipe Perfeito, apunhalava seu primo, Duque de Viseu, acusado de chefiar uma conspiração contra o monarca. Em 1485, o rei de Inglaterra Ricardo III morria na batalha de Bosworth. Henrique VII subia ao trono. Em 1599, morria o compositor italiano Luca Marenzio. Em 1654, Jacob Barsimson, que se acredita ter sido o primeiro judeu a emigrar para a América, desembarcava em Nova Amesterdão, atual Nova Iorque.

Em 1862, a atriz francesa Sarah Bernhardt estreava-se nos palcos de Paris. Em 1864, era assinada a primeira das Convenções de Genebra, para a melhoria das condições de socorro aos militares feridos em combate. A Convenção veio enquadrar a atuação do Comité Internacional de Socorro aos Feridos Militares, lançado por Henry Dunant em 1863, na base da atual Cruz Vermelha Internacional. Portugal é um dos primeiros subscritores.Em 1914, na Grande Guerra de 1914-18, a força expedicionária britânica chegava a França. Em 1922, o líder revolucionário irlandês Michael Collins era morto numa emboscada. Em 1941, durante a II Guerra Mundial, as tropas alemãs chegavam a Leninegrado. Em 1953, era derrubado o Governo de Mossadegh, no Irão, e o Xá Reza Pahlevi regressava ao país. No mesmo dia, a soprano Maria Callas terminava as gravações históricas da ópera "Tosca", de Puccini, no Teatro alla Scala de Milão, sob a direção do maestro Victor De Sabata.

Em 1963, o Senegal interditava o espaço aéreo a aviões procedentes ou destinados a Portugal, em protesto pela política colonialista do ditador Oliveira Salazar. Em 1972, a Rodésia era expulsa do Comité Olímpico Internacional, pela prática de racismo. Em 1981, morria o cineasta brasileiro Glauber Rocha, mestre do Cinema Novo. Em 1984, Portugal era admitido como membro de pleno direito na Comissão Económica para a América Latina e Caraíbas.

Em 1992, a China e a Coreia do Sul estabeleciam relações diplomáticas. Em 1999, um avião da China Airlines despenhava-se ao aterrar no aeroporto de Hong Kong, vitimando uma portuguesa e ferindo mais de dois terços dos seus 315 passageiros.Em 2002, a presidência da União Europeia criticava o Tribunal indonésio de direitos humanos, pela falta de rigor no julgamento dos crimes cometidos em Timor-Leste. Em Santiago do Chile, abria ao público a Biblioteca Pessoal de Pablo Neruda. Em 2003, era extinta a Telescola, com a determinação do encerramento dos 250 postos de Ensino Básico Mediatizado.

Em 2004, o atleta português de origem nigeriana Francis Obikwelu conquistava a medalha de prata na final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas, estabelecendo novo recorde europeu da velocidade. No mesmo dia, os quadros "O Grito" e "Madonna", os mais célebres do pintor norueguês Edvard Munch, eram roubados do Museu de Oslo.

Em 2005, as frentes de fogo atingiam os limites de Coimbra e destruíam habitações em Ceira. Os doentes do Hospital Psiquiátrico Sobral Cid eram evacuados para instalações internas. A mata nacional do Vale de Canas acabou destruída pelo fogo.

Em 2006, no Caso Mateus, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol confirmava a manutenção do Belenenses na primeira Liga e a despromoção do Gil Vicente à Liga de Honra.

Em 2007, era publicado em Diário da República o regime jurídico das Unidades de Saúde Familiar, enquanto o Irão anunciava o teste da primeira "bomba inteligente", dirigida por laser.

Em 2008, um acidente na Linha do Tua, envolvendo uma composição da Metro Mirandela, causava a morte de uma mulher de 47 anos e 43 feridos, cinco dos quais com gravidade. A Linha do Tua registou quatros acidentes no último ano e meio. O jamaicano Usain Bolt entrava na história dos Jogos Olímpicos, ao alcançar a terceira medalha de ouro, a que juntou terceiro recorde mundial, na estafeta 4x100 metros, e junta-se ao norte-americano Michael Phelps como herói em Pequim.

Em 2009, morria, com 70 anos, Morais e Castro (José Armando Tavares de Morais e Castro), ator, advogado, dirigente do Partido Comunista Português.

Em 2010, na sequência do desmoronamento de uma mina em São José perto de Copiapó, no Chile (dia 05 agosto), os mineiros eram encontrados com vida através de uma sonda subterrânea. Os trabalhadores da mina escreviam uma mensagem num pedaço de papel com a frase "Estamos bem, os 33, no refúgio". Na mesma data, morria, aos 83 anos, o filósofo, escritor e professor António Telmo, autor de obras como Filosofia e Kaballa e Luís de Camões, no Hospital de Évora.

Em 2011, rebeldes tomavam o poder de Trípoli, capital da Líbia, e controlavam o aeroporto, televisão e rádio estatal. Milhares de líbios festejavam a queda do regime em várias cidades do país. No mesmo dia, morria, aos 82 anos, Maria Lucília Moita, pintora considerada uma das últimas herdeiras dos grandes pintores naturalistas portugueses como Silva Porto e Henrique Pousão, em Abrantes. Morriam também Jerry Leiber, americano letrista de vários sucessos de Elvis Presley, Beatles e Frank Sinatra, aos 78 anos, num hospital de Los Angeles, devido a insuficiência cardiopulmonar e Nick Ashford, compositor norte-americano que escreveu vários êxitos editados pela Motown, interpretados por Marvin Gaye ou Diana Ross, aos 70 anos, em Nova Iorque, vítima de cancro.

Em 2013, o Presidente da República promulgava o diploma que estipula o aumento do horário de trabalho no Estado de 35 para 40 horas semanais.

Em 2016, morria Toots Thielemans, músico belga considerado como uma referência mundial da harmónica. Tinha 94 anos.

Em 2017, morria, aos 72 anos, John Abercrombie, guitarrista norte-americano apontado como uma "das lendas do jazz contemporâneo", e que em 1980 atuou no X Cascais Jazz.

Em 2019, morria, aos 84 anos, Eugénio Pepe, compositor e criador da música para a canção infantil "Vamos Dormir".

