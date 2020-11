No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 07:37 e 20:33, a baixa-mar, às 00:57 e 13:46.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Escorpião, destacando-se o poeta italiano Carlo Fragoni (1692), o escritor e filósofo francês Voltaire (1694), o pintor português Columbano Bordalo Pinheiro, o ator norte-americano Harpo Marx (1888), o saxofonista Coleman Hawkins (1904) e as atrizes norte-americanas Vivian Blaine (1921) e Goldie Hawn (1945).Nesta data, em 1877 Thomas Edison anunciava, nos EUA, a invenção de um aparelho que designou por "máquina falante", mais tarde batizada de Fonógrafo. Em 1943, o Líbano ascendia à independência. Em 1956, a Assembleia geral da ONU criticava a ação da URSS na Hungria. Em 1963, o Concílio Vaticano II autorizava o uso da língua de cada país, em vez do latim, nas cerimónias religiosas.Em 1980, o Parlamento português aprovava, por maioria, a moção de confiança apresentada pelo Governo do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro. Em 1983, começavam, no Porto, os trabalhos da segunda reunião do Conselho das Comunidades.Em 1984, as relíquias de São Francisco Xavier, o Apóstolo do Oriente, eram expostas ao público na Sé Catedral de Goa. Em 1990, o presidente norte-americano, George Bush, conferenciava com o rei Fahd, da Arábia Saudita, e com o emir do Kuwait, sobre a questão do conflito no Golfo.Em 1991, o presidente português Mário Soares entregava ao núncio apostólico, em Lisboa, uma carta dirigida ao Papa sobre os massacres no Cemitério de Santa Cruz, em Díli, na qual solicitava a intervenção do Vaticano. Na mesma data, Butros Ghali, vice-primeiro-ministro egípcio, era eleito secretário-geral das Nações Unidas, sucedendo a Perez de Cuellar.Em 1995, após 21 dias de negociações, os presidentes da Sérvia, Croácia e Bósnia chegavam a acordo, em Dayton, EUA, sobre a resolução pacífica da guerra na Bósnia. Na mesma data, era lançada a coletânea "The Beatles Anthology", que inclui "Free as a Bird", a primeira canção do quarteto de Liverpool editada em 25 anos.Em 1996, entrava em vigor o Decreto-Lei que estabelece o preço fixo do livro. Em Nova Iorque, no mesmo dia, terminava o Fórum Mundial da ONU sobre Televisão, apontando-se a data de 21 de novembro para o Dia Mundial da Televisão.