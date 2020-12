Almanaque Lusa - 21 de dezembro

Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro, tricentésimo quinquagésimo sexto dia do ano e início do inverno. O solstício acontece às 10:02. A estação prolonga-se até ao equinócio de primavera, que ocorre no dia 20 de março de 2021. Faltam 10 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado ao Beato Irmão Pedro Friedhofen, Religioso, e a São Pedro Canísio, Doutor da Igreja.Nos céus, a Lua atinge o Quarto Crescente, às 23:41.O sol nasce às 07:51 e o ocaso regista-se às 17:18.