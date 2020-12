Este dia é dedicado a São Domingos de Silos, Monge, e a São Teófilo de Alexandria e Companheiros.

Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 21, às 23:41.

O sol nasce às 07:51 e o ocaso regista-se às 17:18.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 07:06 e 19:40, a baixa-mar, às 00:30 e 13:10.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Sagitário, destacando-se o historiador alemão Leopold von Ranke (1795), o industrial norte-americano Harvey Firestone (1868), o físico norte-americano Robert van de Graaf (1901), o cineasta norte-americano George Roy Hill (1922) e o músico britânico Billy Bragg (1957).

Nesta data, em 1528, era adotado, em França, o Calendário Gregoriano. Em 1864, o ministro João Crisóstomo publicava a primeira reforma do ensino técnico português. Em 1894, era criado o Comité Olímpico Português. Em 1922, 14 repúblicas russas uniam-se na URSS. Em 1957, era inaugurada a Agência Europeia de Energia Nuclear. Em 1960, era fundada a Frente de Libertação do Vietname do Sul.

Em 1965, morriam 20 pessoas no choque de dois comboios entre as estações de Sintra e do Algueirão. Em 1968, morria o escritor norte-americano John Steinbeck. Em 1982, morria, aos 85 anos, o pianista Arthur Rubinstein, e, em 1989, morria, aos 81 anos, o regente Karl Boehm. No mesmo dia, os EUA invadiam o Panamá, desencadeando a Operação Causa Justa, para o derrubar do governo de Manuel Noriega e capturá-lo, por tráfico de droga. Na Roménia, era declarado o estado de emergência.

Em 1990, o ministro dos Negócios Estrangeiros da URSS, Edouard Chevardnaze, demitia-se, protestando contra o que definiu como perigo da instalação de uma ditadura no país. Na mesma data reunia-se, em Berlim, pela primeira vez, o Parlamento da Alemanha reunificada. Em 1991, a atriz italiana Sofia Loren era condecorada com a Legião de Honra da República Francesa.

Em 1992, o angolano Joaquim Pinto de Andrade, recebia, em Lisboa, o Prémio da Pax Christi Internacional. Em 1993, Vítor Constâncio fazia, no Coliseu dos Recreios, a apresentação do programa Lisboa Capital Europeia da Cultura 1994, a que presidia.

Em 1994, morria, aos 94 anos, a escritora Fernanda de Castro, e o exército russo atacava Grozni, capital da Tchetchénia. Em 1996, morria, aos 62 anos, o astrónomo norte-americano Carl Sagan. Em 1999, era estabelecida a Região Administrativa Especial de Macau, na sequência do acordo luso-chinês sobre a transferência da administração do território para a China. Em 2000, o Tribunal Constitucional confirmava as candidaturas às eleições Presidenciais de Garcia Pereira, Joaquim Ferreira do Amaral, Fernando Rosas, António Abreu e Jorge Sampaio.

Em 2001, demitia-se Fernando de la Rua, presidente da Argentina, pela violência social que varria o país. Em 2002, o Tribunal Constitucional "chumbava" o diploma do Governo português sobre o Rendimento Social de Inserção.

Em 2003, morria, aos 67 anos, a fadista Maria Amorim. Em 2004, a Comissão Europeia vetava a cedência de imóveis do Estado português, como meio de obtenção de receitas extraordinárias para controlo do défice orçamental. No mesmo dia, o Tribunal de Apelo do Chile ratificava o mandado de prisão do ex-ditador Augusto Pinochet.

Em 2005, os Prémios Pen Clube de Literatura eram entregues a Pedro Canais, Ana Marques Gastão, Luís Quintais, José Gil, José Tolentino de Mendonça, Ana Teresa e Rui Zink.

Em 2006, a nova Lei da Imigração era aprovada na generalidade no Parlamento. A União Europeia criava um número telefónico direto, comum e gratuito -- 116000 -- para a comunicação de casos de crianças desaparecidas na Europa. O Ministério Público de Timor-Leste arquivava o processo contra o antigo primeiro-ministro Mari Alkatiri, por alegada distribuição de armas a civis, enquanto a polícia iraquiana encontrava os cadáveres de 76 pessoas atingidas a tiro e com sinais de tortura em diferentes bairros de Bagdad. Morria, aos 39 anos, Leonor Colaço, jornalista da TSF.

Em 2007, o editor Christian Bourgois, conhecido por ter divulgado em França os autores da "Beat generation" norte-americana, falecia em Paris, aos 74 anos, após doença prolongada.

Em 2008, morria, aos 83 anos, o cineasta norte-americano Robert Mulligan, nomeado para o Óscar de Melhor realizador pelo filme "To Kill a Mockingbird (Na Sombra e no Silêncio)", de 1962. Morria, aos 92 anos, a antiga primeira-bailarina durante trinta anos do Ballet Bolshoi Olga Lepshinskaya, enquanto dormia no seu apartamento de Moscovo.

Em 2010, morria, aos 91 anos, o jornalista desportivo Aurélio Márcio. Morria, aos 83 anos, Enzo Bearzot, italiano, antigo futebolista do Inter de Milão, Catânia e Torino, e ex-selecionador que conquistou para a Itália o título mundial de 1982.

Em 2012, morria Ivo Mayer, pianista de jazz e considerado "o precursor da fotografia de jazz em Portugal". Tinha 84 anos.

