Almanaque Lusa - 19 de julho

Hoje é domingo, 19 de julho, ducentésimo dia do ano e Dia da Reserva Natural do Estuário do Tejo. Faltam 165 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado a Santo Arsénio e às Santas Justa e Rufina, mártires.Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Nova. Lua Nova, dia 20, às 18:33.