Os nascidos nesta data pertencem ao signo de Escorpião, destacando-se o estadista William Pitt (1708), o poeta inglês William Cowper (1731), o compositor português Frederico de Freitas (1902) e a cantora inglesa Petula Clark (1934).Nesta data, em 1492, o navegador Cristóvão Colombo anotava, no diário de bordo, o uso do tabaco entre os índios. Em 1836, era fundado, em Lisboa, o Conservatório de Arte Dramática (Conservatório Nacional), sob a tutela de Almeida Garrett, sendo integrado, na reforma do ensino artístico, o Conservatório de Música, dirigido por João Domingos Bomtempo. Em 1889, D. Pedro II, rei do Brasil, abdicava e era proclamada a República. Em 1915, era publicado o primeiro número da revista Atlântida. Em 1920, a Liga das Nações realizava a primeira reunião, em Genebra. Em 1942, desaparecia, no Mar do Norte, o aviador português Sacadura Cabral.

Em 1975, acontecia o juramento de bandeira do RALIS, em Lisboa. Os soldados quebraram as normas militares que regulamentam o ato e fizeram-no de punho fechado, jurando "estar sempre ao lado do povo". Um ano depois, a 20 de novembro em 1976, o exército sírio assumia o controlo de Beirute. No mesmo dia, morria o ator francês Jean Gabin.Em 1986, a comissão parlamentar para a questão de Timor-Leste concluía o relatório sobre a situação no território, depois da invasão da Indonésia.Na mesma data, mais de 60 milhões de brasileiros iam às urnas nas primeiras eleições nacionais desde o fim de 25 anos de regime militar, em 1985. Em 1988, depois de 29 anos sem eleições presidenciais diretas, 82 milhões de brasileiros escolhiam o Chefe de Estado, colocando na segunda volta os candidatos Fernando Collor de Mello e Lula da Silva.Em 1991, Lucas Pires, ex-dirigente centrista, demitia-se do CDS. Na mesma data, o historiador Vitorino Magalhães Godinho recebia, em Berna, o Prémio Internacional Balzan, pela obra "Os Descobrimentos Portugueses". Em 1994, Helmut Kohl era reeleito, pela quinta vez consecutiva, chanceler da Alemanha. Em 1995, Jorge Sampaio formalizava a candidatura à Presidência da República. Em 2000, o movimento cívico contra a criminalidade na África do Sul, "Comunidades contra o Crime", organizava uma marcha de protesto contra o aumento da violência no país. Em 2002, era formalmente escolhido o novo Comité Permanente do Politburo, com Hu Jintao no posto de secretário-geral do Partido Comunista Chinês.

Em 2003, o jornalista português Carlos Raleiras era libertado, no Iraque. Em Istambul, na Turquia, morriam 20 pessoas e cerca de 30 ficavam feridas, no ataque a duas sinagogas. No mesmo dia era inaugurado o estádio Municipal de Aveiro.

Em 2004, o secretário de Estado norte-americano Colin Powell demitia-se da administração de George W. Bush. No mesmo dia, morria, aos 89 anos, Alberto Abecasis Manzanares, engenheiro, responsável pelo Plano de Desenvolvimento do Vale do Zambeze, onde se ergue a barragem de Cahora-Bassa.

Em 2005, o Tribunal Europeu condenava Portugal por incumprimento de disposições comunitárias sobre a qualidade da água para consumo, no período 1999-2000.

Em 2006, o Tribunal Constitucional aprovava, por maioria, a pergunta do referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez, enquanto a Lei das Finanças Regionais era aprovada na generalidade com os votos a favor do PS, os votos contra do PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes e a abstenção do CDS-PP. O PSD rompia a coligação com o CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa. O presidente da CML, Carmona Rodrigues, retira os pelouros à vereadora do CDS-PP, Maria José Nogueira Pinto, alegando "violação de lealdade e confiança". Era publicado em Diário da República o decreto-lei que regulamenta a Lei de Arte Cinematográfica e Audiovisual. O Parlamento Europeu chegava a acordo final sobre a proposta de lei de liberação de serviços no mercado interno da União Europeia, após quase três anos de discussões. A rede de televisão por satélite do Qatar Al-Jazira começava a emitir em língua inglesa, numa edição dirigida pelo britânico Nigel Parsons, e a Fundação Gulbenkian inaugurava a exposição "Diálogo de Vanguardas", dedicada a Amadeo de Souza Cardoso e contemporâneos.

Em 2007, o ciclone Sidr, com ventos com mais de 240 quilómetros/hora, que atingiu a costa Sul do Bangladesh provocava mais de 3.400 mortos, mas a Sociedade do Crescente Vermelho estima em cerca de 10.000 o número de vítimas mortais. A Assembleia-Geral da ONU aprovava uma resolução impulsionada pela União Europeia que, pela primeira vez, exorta à declaração de uma moratória internacional na aplicação da pena de morte. Morria, aos 53 anos, o ator e encenador José Ananias, que durante vários anos integrou os quadros da CTB-Companhia de Teatro de Braga.

Em 2008, morria, aos 96 anos, a soprano alemã Christel Goltz, na cidade austríaca de Baden. Goltz manteve durante a sua carreira uma forte ligação à Ópera de Viena, onde começou nos anos 40, mas também cantou em Nova Iorque, Milão, Londres, Paris, Zurique e Buenos Aires. Morria, aos 71 anos, o realizador Carlos da Silva, que corealizou o filme "Mortinho por chegar a casa", em Lisboa, vítima de paragem cardíaca.

Em 2012, morria, com 71 anos, Krishna C. Pant, antigo ministro da Defesa indiano.

Em 2013, morria, aos 94 anos, Glafcos Clérides, antigo presidente de Chipre.

Em 2014, morria Glen Larson, guionista e produtor de televisão norte-americano responsável por séries como "O Justiceiro" e "Galactica", vítima de cancro de esófago. Tinha 77 anos. Morria, com 75 anos, José Casanova, dirigente comunista e diretor do jornal "Avante!" entre 1997 e 2014.

Em 2015, morria, com 94 anos, Bruno Giovanni Lonati, italiano e ex-resistente que reclamou ter executado o ditador Benito Mussolini em 1945.

Em 2016, a jornalista Pilar del Rio vencia Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2016, pelo seu trabalho "como fundadora e presidente da Fundação José Saramago, dedicada à defesa dos Direitos Humanos".

