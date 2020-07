Contactada hoje pela Lusa, fonte da defesa do empresário colombiano, que viajava com passaporte diplomático da Venezuela quando foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas numa escala técnica no Sal, em 12 de junho, com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA, explicou que Alex Saab tinha sido transferido dias depois para uma prisão de São Vicente, onde permaneceu mais de duas semanas.

A mesma fonte esclareceu que o empresário foi entretanto transferido de São Vicente para o Sal, por decisão do tribunal, ao final do dia da passada sexta-feira.