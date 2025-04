Embora a região de Piemonte, cuja capital é Turim, seja a mais afetada pelas condições meteorológicas extremas que atingem Itália, outras regiões estão também sob alerta laranja, como as vizinhas Lombardia, cuja capital é Milão, e o Vale de Aosta, em plenos Alpes, onde há um risco elevado de avalanches, enquanto o centro e sul são atingidos sobretudo por fortes rajadas de vento. Até ao momento, não se registaram vítimas.

Em Piermonte, após uma noite de chuva intensa que levou à subida do nível de água dos rios e a um risco de transbordamento, os bombeiros foram chamados a intervir em numerosas situações, e o trânsito ferroviário foi suspenso em várias zonas, com destaque para o encerramento da linha ferroviária internacional e da autoestrada que liga a França e a Itália através do túnel de Fréjus, uma das principais vias de transporte transalpino entre os dois países.

O comboio de alta velocidade que liga a cidade italiana de Milão à capital francesa, Paris, também foi interrompido, e, devido a um deslizamento de terras, a aldeia de Macugnaga, na região montanhosa do Piemonte, ficou isolada, enquanto em Vogogna, na mesma região, os habitantes foram aconselhados a subir para os andares superiores das suas casas como medida de precaução face ao nível elevado do rio.

O Pó, o principal rio do Norte de Itália que atravessa Turim também subiu de nível, prevendo-se que suba ainda mais à medida que os afluentes da região aumentam de volume, tendo várias estradas provinciais sido encerradas. Por medida de precaução, as autoridades locais fecharam o acesso à zona ribeirinha, e a autoestrada que liga Turim a Aosta foi encerrada.

Na região da Lombardia, registaram-se inundações na província de Pavia e cerca de 200 pessoas tiveram de ser evacuadas entre as localidades de Vercelli e Verbano, enquanto no montanhoso Vale de Aosta, junto à fronteira com França, a tempestade provocou uma forte queda de neve, causando o encerramento de estradas e do túnel de São Bernardo.

Em Milão, os parques da cidade foram igualmente encerrados devido à chuva e ventos fortes, enquanto mais a sul, na capital, Roma, os serviços de proteção civil foram chamados a intervir em mais de uma centena de situações, sobretudo devido à queda de árvores.

As autoridades esperam que a situação de emergência termine hoje à tarde, com a previsão de uma ligeira melhoria das condições meteorológicas na sexta-feira e sábado.

ACC // APN

Lusa/Fim