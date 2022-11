O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta de tsunami para uma zona localizada a cerca de 300 quilómetros do epicentro do sismo, situado a 55 quilómetros de Honiara, a capital do arquipélago.

As Salomão têm centenas de ilhas situadas no Pacífico Sul e fronteiras marítimas com a Papua-Nova Guiné, Nauru e Vanuatu.

O arquipélago fica situado no chamado "anel de fogo" do Pacífico, zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e com mais de uma centena de vulcões ativos.

