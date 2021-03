Há uma semana, 8.007 novos positivos e 422 mortes foram registados num dia.

Na Alemanha como um todo, a incidência acumulada em sete dias é atualmente de 64 novos casos por 100 mil habitantes.

Na terça-feira, a incidência acumulada em sete dias foi de 65,4 novos contágios por 100 mil habitantes e na quarta-feira passada foi de 59,3 novos casos (por 100 mil habitantes), segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) atualizados na madrugada de hoje.

O pico da incidência foi registado em 22 de dezembro com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes numa semana e em 28 de janeiro caiu para menos de 100 pela primeira vez em três meses, mantendo essa tendência de queda até há cerca de duas semanas.

O fator de reprodução semanal é de 0,94, o que significa que cada 100 infetados contagiam em média outras 94 pessoas.

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, em 27 de janeiro do ano passado, ascendeu aos 2.460.030 - dos quais cerca de 2.274.400 são pacientes considerados recuperados - e o número de mortes pela covid-19 subiu para 70.881.

O RKI estima que existem 114.800 casos ativos atualmente no país.

O número de pacientes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos na terça-feira aumentou para 2.854 (15 a mais num dia), dos quais 1.616 (57% e 27 a menos em comparação com segunda-feira) precisam de respiração assistida, de acordo com dados da Associação Interdisciplinar de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência Alemã (DIVI).

Desde 26 de dezembro, o número de pessoas que já receberam pelo menos a primeira dose de qualquer uma das três vacinas disponíveis contra covid-19 na Alemanha aumentou para 4.234.952, ou 5,1% da população. Enquanto 2.159.412 pessoas (2,6%) já recebeu a segunda dose.

Os media locais informaram na terça-feira que a chanceler alemã e os responsáveis dos Estados vão estudar algumas medidas para flexibilizar as restrições à vida pública e à atividade económica, que estão limitadas até o dia 07 de março.

Vão ainda estudar a introdução de um "travão de emergência" para reverter um eventual aumento da incidência de casos que supere um certo limite durante três dias consecutivos no país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

