Alemanha regista 120 mortes e 18.733 novos casos nas últimas 24 horas

Berlim, 25 abr (Lusa)- A Alemanha registou 18.733 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 400 do que no domingo passado, mas o número de mortes subiu, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) hoje divulgados.