Alemanha e Israel alertam para perigo do esquecimento e relativização do Holocausto

Berlim, 27 abr 2025 (Lusa) - A Alemanha e Israel alertaram hoje para o esquecimento, o revisionismo da história e a relativização do Holocausto no 80.º aniversário da libertação do campo de concentração nazi de Bergen-Belsen pelo exército britânico.